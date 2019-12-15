Köpek Yalaması ile Gelen Ölüm!

Yeni bir vaka araştırmasında belirtilene göre, 63 yaşındaki sağlıklı bir adam, köpeği tarafından yalandıktan sonra çoklu-organ yetmezliği ile septik şok sebebiyle hayatını kaybetti. Normalde sadece ısırılmak ile bulaşan bir enfeksiyon kapmıştı ve bu enfeksiyon da genellikle sorunlu bağışıklık sistemi olan kişiler, alkolikler veya cerrahi olarak dalağı alınmış kişiler için ölümcül oluyordu.
Hastalık, yüksek ateş ve nefes yetmezliği gibi nezle benzeri semptomlar ile başlıyor. Ancak hastalığının üçüncü gününde adam, yüzünde morluk gibi noktalar belirmeye ve alt uzuvlarında ağrı hissetmeye başlayınca doktora gitmiş. Yüzündeki morluklar derisinin altındaki kan damarlarının kırılmasından kaynaklanıyormuş ve doktorlar, bacak derisinin altında da kanama fark etmişler.
Adam yakın zaman içerisinde ülke dışarısına çıkmamış veya hastaneye yatırılmamıştı. Doktorlar menenjitten şüphelendiler ancak baş ağrısı ve boyun tutulması gibi karakteristik semptomlar bulunmuyordu ve bu yüzden daha derin araştırma yapılmasına karar verdiler. Kan testleri sonucunda düşük trombosit ve düşük beyaz kan hücresi sayımının yanı sıra sepsis (kan zehirlenmesi) işaretleri de görüldü ve hemen yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ayrıca karaciğer ve böbrek problemleri de bulunuyordu ve idrar atamamaktaydı.
Sepsis ve purpuro fulminans (potansiyel olarak ölümcül olan, kanın deri altında küçük damarlarda pıhtılaşarak noktalar halinde kendini gösterdiği bir hastalık) teşhisi koyuldu. Her ne kadar CT taramalarında bir enfeksiyon bulunmamış olsa da doktorlar çeşitli enfeksiyonlara karşı antibiyotik tedavisi başlattılar. Ancak durum kötüleşmeye devam ediyordu. Kalbi durduktan sonra başarılı bir şekilde tekrar çalıştırıldı ve tüp takılarak nefes alışı doktorlar tarafından mekanik olarak kontrol edildi. Ayrıca ciddi derecede düşük kan basıncı bulunuyordu.
Dördüncü günde ise sorumlu bulundu. Adam, Capnocytophaga canimorsus adı verilen, genellikle kedi ve köpeklerin ağızlarında bulunan bir bakteriden etkilenmişti. Verilen çeşitli antibiyotiklere rağmen adam ilk tedavinin 16 gün sonrasında hayatını kaybetti. Vaka, Avrupa Dahiliye Vaka Raporları Dergisi'nde kaleme alındı.
Yazarlar, bunun muazzam derecede nadir bir durum olduğunu ve enfeksiyonun neredeyse her zaman bağışıklık yetmezliği olan kişilerde görüldüğünü, etkilenenlerin de çeyreğinin hayatını kaybettiklerini söylüyorlar. Ayrıca bir hayvan tarafından ısırılmadan gerçekleşen ciddi enfeksiyonların nadirliği de belirtiliyor.
Yine de "nezle benzeri semptomlar gösteren hayvan sahiplerinin basit bir viral enfeksiyonun ötesine geçen semptomlar gösterdiklerinde hemen tıbbı destek almalarını" öneriyorlar. Ayrıca bu tür semptomlarla karşılaşan doktorların da hemen kedi ve köpekler ile etkileşimi sorgulamaları gerektiği ve kesin bir tanı yapılmadan bile antibiyotik tedavisine başlamaları gerektiği söyleniyor.
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