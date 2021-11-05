Köpekler, Neden Sık Sık Başlarını Yana Eğerler?

Bir köpek sever için hiçbir şey, bir köpeğin yana yatan bir kafası ve bu sırada sallanan kulakları kadar zayıflatıcı olamaz. Peki ama köpekler neden başlarını sık sık yana eğiyor? Araştırmacılar, kısa ve öz bir şekilde "Köpeklerde baş eğmenin keşifsel analizi" adlı yeni bir makalede, bu sevimli baş eğmelerin, yanal beyin fonksiyonlarının bilgileri işlemek için onlara yardımcı olmasından dolayı köpeklerin ilgilerini artırmaları ile bağlantılı olabileceğini öne sürdüler.
Animal Cognition dergisinde yayınlanan çalışma, Fugazza ve arkadaşlarının bir insan tarafından yönlendirildiği gibi öğrenilmiş isimlere sahip oyuncakları getirmelerini inceleyen başka bir araştırmaya katılan 40 köpeğin yardımını aldı. Araştırmacılar, ortaya çıkan zorlukları gözlemlerken, köpeklerin başlarının eğilmesine özellikle dikkat ettiler. Köpeklerin başlarını eğip eğmediklerini ve hangi yöne eğdiklerini not ettiler.
Araştırmaya dahil edilen köpeklerden yedisi, nesnelerin isimlerini öğrenmede oldukça usta olduklarını kanıtlamış olan yetenekli kelime öğrenenler (GWL'ler) olarak sınıflandırıldı. Kalan 33 köpek, oyuncakların adlarına yeterince aşina olmaları için üç aylık eğitimden geçirilen aile köpekleriydi.
Çalışmanın sonuçları, GWL köpeklerin başlarını aile köpeklerinden önemli ölçüde daha fazla eğdiğini ve eğim yönünün, sahibinin konumu veya ses kaynağı ile hiçbir ilgisi olmadığını gösterdi. Tüm köpekler, çalışmadan önce oyuncaklara eşit derecede aşina olacak şekilde eğitildiğinden dolayı araştırmacılar, oyuncak popülaritesinin eğim tetikleyicisi olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlar.
Bunun yerine, eğilmenin anlamlı kelimelere yanıt olarak olabileceğini öne sürüyorlar, bu da gözlemsel çalışma sırasında GWL köpeklerin neden daha sık eğdiklerini açıklayabilir. Yani başını eğme, köpeğin artan dikkatinin bir göstergesi olabilir ve kafa eğim yönü ile köpeğin insan sesini nöral işlemesi arasında bir ilişki olduğuna işaret ediyor olabilir.
Çalışma yazarları, "Nesne sözlü etiketleri bağlamında, tek başına uyaranın aşinalığı baş eğmelerini ortaya çıkarmak için yeterli değildi" diyor ve ekliyor: "Bu nedenle, köpeklerin davranışlarındaki farklılığın (GWL köpekleri için) anlamlı kelimeler duyma ile ilgili olabileceğini ve artan dikkatin bir işareti olabileceğini öneriyoruz. Baş eğmeler, muhtemelen oyuncağın adını duyduğunda köpeklerin hafızasında (örneğin, görsel bir görüntüye isim) çapraz modal bir eşleşme oluşmasıyla da ilgili olabilir."
Açıklama şu şekilde devam ediyor: "Köpek beyninde insan seslendirmelerinin işlenmesinde lateralizasyon için kanıtlar var, ancak bu çalışmadaki az sayıda GWL köpeğinin bulunması, popülasyon düzeyinde bir doğrulama sapmasının araştırılmasını engelliyor. Daha büyük bir örneklem büyüklüğüne sahip gelecekteki çalışmalar, baş eğme yönü ile insan seslendirmelerinin sinirsel işlenmesi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için davranışsal ve sinirsel yaklaşımları birleştirebilir."
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