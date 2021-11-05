Köpekler, Neden Sık Sık Başlarını Yana Eğerler?

Köpekler, neden sık sık başlarını yana eğerler? Yeni bir araştırma, işte bu soruya cevap bulmaya çalıştı...

  • Levent Öztürk
Köpekler neden başlarını yana eğiyor?

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