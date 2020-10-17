Köpekler sahibinin yüzünü tanır mı? Bilim insanları beyinlerini inceledi!

Köpek sahiplerinin, köpekleriyle kurduğu iletişimde yüz şeklinin bir önemi var mı? Köpekler sahibini yüzünden tanıyabilir mi? Bilim insanları bu sorulara yanıt niteliğindeki araştırmanın sonuçlarını açıkladı.