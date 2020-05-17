Köpeklerin de, İnsanlara Benzer Şekilde Ergenlik Dönemi Varmış

Yeni araştırma, köpeklerin de bir ergenlik dönemi olduğunu ve bu dönemde işlerin nasıl sarpa sarabileceğini gösteriyor.

  • Levent Öztürk
Köpeklerin de ergenlik dönemi varmış

Biology Letters dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, köpeklerin "insanın en iyi dostu" unvanını ergenlik döneminde kaybettiklerini gösteriyor. İnsanlar gibi köpekler de ergenliğe ulaşmaları sırasında işbirliği yapmaktan kaçındıkları bir dönem geçiriyor ve genellikle kendileri ile ilgilenen kişileri dinlemiyorlar.

Araştırmacılar, aralarında Labradorlar, Golden Retrieverlar ve Labrador-Retriever kırmaları bulunan 69 köpekten oluşan grubu inceleyerek köpeklerin itaat durumlarının yaşa göre nasıl değiştiğini araştırdı. Köpekler ergenliğe sekiz ay civarında ulaşıyor ve insanlarda olduğu gibi aniden yükselen hormonlar ve anatomik değişikliklerle karşılaşıyor. Bu anatomik ve biyomedikal değişikliklerin köpeklerde de insanlardakiler ile aynı duyguları oluşturup oluşturmadığı ise belli değildi ve bu yüzden araştırmacılar, ergenlik dönemindeki köpeklerin sahiplerine karşı nasıl davrandıklarını inceledi.

Bulgularına göre köpekler 8 aylık iken daha asi oluyor. Kendileri ile ilgilenen kişi tarafından verilen oturma komutunu gerçekleştirirken daha yavaş davranıyorlar ancak aynı komutlar bir yabancı tarafından verildiğinde uyguluyorlar. Bu davranış şekli de tam olarak sekiz ay civarında yoğunlaşıyor. Bir yabancı ile karşılaştırıldığında bakıcılarını umursamama davranışı, sahipleri ile güvensiz bir bağa sahip olan köpeklerde daha fazla öne çıkıyor.

Newcastle Üniversitesi Doğal ve Çevresel Bilimler Fakültesi eğitmeni Dr. Lucy Asher tarafından söylediğine göre, ergenliğin köpek edinilmesi sırasında önemli bir faktör olarak göz önünde bulundurulması gerekiyor. İnsanlarda olduğu gibi köpeklerde de bu dönem oldukça önemli. Dr. Asher'ın belirttiği üzere köpekler genellikle bu dönem içerisinde artık şirin bulunmadıkları için sıklıkla ev ve el değiştiriyorlar. Ancak insanlarda olduğu gibi, köpeklerde de bunun bir dönem olduğunun ve geçeceğinin sahipleri tarafından bilinmesi gerekiyor.

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Köpeklerin de, İnsanlara Benzer Şekilde Ergenlik Dönemi Varmış

 

 