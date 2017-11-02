Kopya Koruması, Assassin's Creed'i Yavaşlatıyor!
Assassin's Creed Origins'in aşırı anti-korsan önlemleri, oyunun performansını etkiliyor olabilir!
Yeni açık-dünyalı (open-world) Assassin's Creed Origins, çok güzel resmedilmiş bir antik Mısır'da geçiyor ve bu güzel grafiklerden tüm detaylarıyla faydalanabilmek için yüksek bir donanıma ihtiyaç duyuyor. Ama görünüşe bakılırsa ağır anti-korsan önlemleri, bilgisayarlara daha da fazla yük yüklüyor olabilir.
Oyunun CPU'ya aşırı yüklendiği haberlerinin ardından, TorrentFreak, oyun cracker'ı Voksi ile konuştu ve Origins'te bazı ilginç anti-korsan DRM araçlarının kullanıldığını öğrendi.
Görünüşe bakılırsa Origins, sadece bir değil, iki tane DRM aracı kullanıyor. İlki, sık kullanılan Denuvo, ve bu şimdiye kadar korsanlar için crack'lemesi kolay bir koruma yöntemiydi. Eklenen ikinci defans önlemi ise, Voksi'nin iddiasına göre, VMProtect.
İşte bu çifte koruma oyun çalışırken bilgisayarların aşırı zorlanmasına sebep oluyor. VMProtect, sisteminizde bir sanal makine çalıştırarak kod çalıştırıyor. Bu, oyunu korsanlara karşı savunmasız kılan dosyaları korumaya yarayan standart dışı bir mimari.
En uç noktadaki şikayetlerin arasında, oyunun sadece bir kaç dakika sonra mavi ekran vermesi, işlemcinin aşırı ısınması bulunuyor. Ama en genel şikayet oyunun saniyedeki kare sayısındaki aşırı düşüşler.
Korsanlardan korunma için alınan bir önlemin, oyunun orijinalini alanları zor duruma düşürmesi tamamen ters etki yapıyor. Oyunun eninde sonunda crack'leneceği düşünülürse, şu an tek zarar görenler oyunu satın alanlar gibi. Bu konuyu düzeltmek için bir yamanın gelip gelmeyeceği belirsiz, ama onun dışında şu an için tek yapılabilecek şey ya oyunu bu şekilde oynamaya devam etmek, ya da paraya kıyıp bilgisayarı daha da yükseltmek (tabii bunun işe yarayacağı garantisi de yok).
H. Hüseyin Öztürk
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