Korku Efsanesi Chucky'den İlk Kare!
Korku-gerilim filmlerinin fenomen karakterlerinden Chucky'nin, Child's Play'in yeniden çevirimindeki fotoğrafı internete sızdırıldı.
- Barış Terun
Child's Play (Çocuk Oyunu) serisinin yeniden çevrimi, bir nesili oyuncak bebeklerden soğutan Chucky için de yeniden doğuşu simgeliyor. 20 Haziran 2019'da gösterime girecek filmde; Chucky, eskisinden çok daha korkunç ve çok daha rahatsız edici bir görünüşe sahip olacak.
Yeni Child's Play, Chucky'nin başrolde yer aldığı tüm devam filmlerini çöpe atıyor ve 1988 yılında sinema tutkunları ile buluşan orijinal filmin yeniden çevrimi konumunda bulunuyor. Kısacası Chucky'nin nasıl ortaya çıktığı ve motivasyonun ne olduğunu bir kez daha anlatılacak.
Yapımın oyuncu kadrosunda; Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry ve Tim Matheson gibi popüler oyuncular yer alacak. Efsanevi Chucky karakterini ise efsanevi oyuncu Mark Hamill seslendirecek. Star Wars filmlerinde, "Luke Skywalker" rolüyle tüm ilgileri üstünde toplayan Mark Hamill, yaklaşık 20 yıldır ciddi projelerde seslendirme yapıyor. Mark Hamill, DC evrenindeki "Joker" seslendirmesi ile özellikle dikkat çekiyor. Mark Hamill, Joker seslendirmesi ile eleştirmenlerden tam not almayı başardı.
Lars Klevberg tarafından yönetilecek filmin, yapımcılıklarını ise David Katzenberg ve Seth Grahame-Smith ikilisi üstlenecek. Karşınızda, yeni Chucky'e ait ilk fotoğraf:
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