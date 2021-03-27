Korona nasıl başladı? 4 ihtimali sıralayan Çin kendi bulgularını paylaştı

Koronavirüs pandemisinin ilk olarak nerede başladığı, kaynağının ne olduğuna yönelik çalışmalar devam ederken, Çin kendi araştırma sonuçlarını paylaştı. İşte detaylar...