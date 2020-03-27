Korona virüse yakalanan ünlüler!

Çin'de başlayan ve bütün ülkeyi saran yeni tip Korona Virüs ünlülere de sıçradı. Siyasetten spora, eğlence dünyasından sanat camiasına birçok kişinin test sonucu pozitif çıktı. Korona Virüse yakalanan ünlüleri sizler için derledik...