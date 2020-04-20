Korona Virüsü Salgının PC ünyasına Etkisi, Artık Daha Net Görülebiliyor

PC üretiminin Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkileneceğini zaten tahmin ediyorduk. Ama artık bu etkinin boyutları daha net bir şekilde görülebiliyor. Canalys'in tahminine göre 2020'nin ilk çeyreğinde, bilgisayar dağıtımları yıl bazında yüzde sekiz düşüş yaşadı. 10 nanometre üretimine geçişte yaşanan zorluklar ile Intel çipi eksiklerinin yaşanması da bu konuda pek yardımcı olmadı. Gerileme, 2016'nın başından beri yaşanan en büyük gerilemeydi.
En büyük beş firma arasında en fazla etkilenen Apple oldu ve dağıtımları 2019'un başına göre %21'lik düşüş yaşadı. Ancak %1,1'lik artış yaşayan Dell hariç her firmanın benzer sorunları yaşadığını belirtmekte fayda var. HP ve Acer %10'un üzerinde düşüş yaşarken, Lenovo da yüzde 4,4'lük bir gerileme yaşadı.
İyi sayılabilecek bir haber ise, satışların yükselmiş olması. COVID-19 ile evden çalışmaların artması, firmalar ve çalışanları bilgisayar alma ihtiyacını artırdı, aileler de derslerine uzaktan katılan öğrenciler için bilgisayar aldılar. Ancak bu artışın kalıcı olması beklenmiyor ve Canalys, ikinci çeyrekte satışlarda da "ciddi bir azalma" bekliyor.
Kısacası, PC dünyası bir kez daha durgunluk yaşıyor ve yakın gelecekte toparlanma ümidi görüldüğünü söylemek de doğru olmaz.
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