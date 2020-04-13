Koronavirüs 3 koldan yayılıyor: ABD'de A, Avrupa'da B tipi...

Genellikle her haberde Corona Virüsü tabirini görüyoruz. Peki ama, şu anda Dünyanın başına bela olan bu virüsün üç farklı tipi olğunu ve bu üç türün, üç farklı bölgede hüküm sürdüğünü biliyor musunuz? İşte Tip A, Tip B ve Tip C Corona Virüsleri hakkında bilinenler.

Tek bir Corona Virüsü yokmuş

Tüm Dünya Corona Virüs salgını ile baş etmeye çalışıyor. Bazı ülkelerde salgın hız kesmeye başlamış gibi görünürken, bazı ülkelerde ise hızla ağırlaşıyor.

Biz, haberlerde hep Corona Virüsü tanımlamasını görüyoruz. Ama aslında, şu anda Dünya'yı etkileyen tek tip bir Corona Virüsü yok. Bilim insanları, Farklı ülke veya bölgeleri etkileyen, 3 tipte Corona Virüsü bulunduğunu iddia ediyor. 

Tip A, Tip B ve Tip C Olmak Üzere, Üç Farklı Corona Virüsü Var

Cambridge Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırma, virüsün mutasyona uğrayarak Tip A, Tip B ve Tip C olmak üzere 3 farklı üç farklı türe evrildiğini söylüyor. Corona Virüsü'nün, Çin'de ortaya çıkan, hayvanlardan insana bulaştığı düşünülen orijinal hali, Tip A olarak tanımlanıyor. İşin garip tarafı ise, salgın Çin'de en sert seviyeye geldiğinde, virüs A Tipi değil, B Tipi idi. Bu da, virüsün, Çin içerisinde mutasyona uğradığını ve asıl darbeyi, Tip B Corona Virüsü'nün verdiğini gösteriyor. Avrupa'da çoğunlukla görülen Corona Virüs vakaları da, Tip B kategorisinde.

Peki Tip A'ya ne oldu? Tip A Corona Virüs, bugün ABD'yi adeta sallayan tip olarak öne çıkıyor. ABD'deki hastaların yaklaşık yüzde 70'inde Tip A görülmüş durumda. Aynı zamanda, Avustralya kıtasında da Tip A Corona Virüs salgına neden oluyor.

Peki Tip A, Çin'de Tip B'ye evrilirken, ABD'de neden orijinal halinde kaldı? Uzmanlar, buna alınan tedbirlerin seviyesinin neden olduğunu düşünüyor. Çin, Corona Virüs'e karşı en baştan sıkı önlemler aldığı için, virüsün de bu önlemlere karşı evrim geçirdiği söyleniyor. ABD ise, bilindiği gibi ilk aşamada COVID-19 salgınını pek de ciddiye almamıştı. Bu yüzden Tip A Corova Virüs'ün, ülkede, mutasyona uğrama ihtiyacı duymadan, rahatça yayılması söz konusu.

Tip C Corona Virüs ise, Singapur ve çevresindeki bölgede ağırlığını hissettiriyor ve o da, Tip B'nin mutasyon geçirmiş bir hali. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Avrupa'da genellikle Tip B görülüyor. Ancak Tip A ve Tip C Corona Virüsü nedeniyle etkilenen ülkelerin de var olduğu biliniyor. İtalya'da genellikle Tip C görülürken, İspanya'da Tip A görülüyor.

Kısacası, Corona Virüsü, etkilemeye başladığı bir bölgede, alınan önlemlere ve insanların bağışıklık yapısına göre mutasyon geçirerek kendini yeniliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Alef dizisi saat kaçta, hangi kanalda ? Alef dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
Koronavirüs teşhisi konan Burak Akkul'dan güzel haber geldi
Maria Sharapova telefon numarasını paylaştı! 2.2 milyon mesaj aldı
Günün En çok Okunanları
Foxconn İşe Başladı; iPhone 12 İçin Umut Işığı Doğdu
Corona Virüsü, Sonunda Bize Bunu da Yaptırdı
Koronavirüs 3 koldan yayılıyor: ABD'de A, Avrupa'da B tipi...
Microsoft, Windows 10X ve Surface Neo'yu Erteledi
İstenmeyen Emeklilik Hediyesi İle Uçaktan "Fırladı"

 

 