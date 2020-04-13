Koronavirüs 3 koldan yayılıyor: ABD'de A, Avrupa'da B tipi...

Genellikle her haberde Corona Virüsü tabirini görüyoruz. Peki ama, şu anda Dünyanın başına bela olan bu virüsün üç farklı tipi olğunu ve bu üç türün, üç farklı bölgede hüküm sürdüğünü biliyor musunuz? İşte Tip A, Tip B ve Tip C Corona Virüsleri hakkında bilinenler.