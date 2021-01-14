Koronavirüs aşısı olmak istiyorum, ne yapmalıyım? Bakanlık yanıtladı

Koronavirüs için aşılama süreci öncelikli meslek gruplarıyla başladı. Kimlerin koronavirüs aşısı olacağıyla ilgili 4 aşamalı bir takvim var. Sağlık Bakanlığı ise "Aşı olmak istiyorum ne yapabilirim?", "Nasıl aşı olurum?" sorularına yanıt veriyor.