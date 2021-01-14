Koronavirüs aşısı olmak istiyorum, ne yapmalıyım? Bakanlık yanıtladı

Koronavirüs için aşılama süreci öncelikli meslek gruplarıyla başladı. Kimlerin koronavirüs aşısı olacağıyla ilgili 4 aşamalı bir takvim var. Sağlık Bakanlığı ise "Aşı olmak istiyorum ne yapabilirim?", "Nasıl aşı olurum?" sorularına yanıt veriyor.

Koronavirüs aşısı olmak istiyorum, ne yapmalıyım? Aşı ücretli mi?

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama süreci başladı. İlk etapta sağlık görevlilerinin aşı olması planlanırken ikinci aşamada 65 yaş üstü ve kronik hastalar var. Sağlık Bakanlığı internet sitesinde merak edilen soruların yanıtlarını veriyor:

NASIL KORONAVİRÜS AŞISI OLURUM?

Nasıl koronavirüs aşısı olurum sorusunun yanıtı Bakanlığın sayfasına göre şu şekilde:

  • e-Nabız uygulamasına girerek COVID-19 aşısı için öncelikli grupta olup olmadığınızı kontrol ediniz.
  • Aşı için öncelikli grupta olup olmadığınızı kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) gönderebilirsiniz. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)
  • Aşılama için öncelikli grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil, Alo 182) veya e-Nabız üzerinden aşı için randevu alınız. Temas riskini en aza indirmek için lütfen, randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız.
    • Nasıl COVID-19 Aşısı Olurum?Nasıl COVID-19 Aşısı Olurum?

KORONAVİRÜS AŞISI KAYIT VE BİLDİRİM

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda aşı kayıt ve bildirimler için şu bilgiler yer alıyor:

  • Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecektir.
  • İkinci doz aşınızın randevusu hekiminiz tarafından verilip kısa mesaj (SMS) olarak cep telefonunuza gönderilecektir. MHRS ve e-Nabız hesabınız üzerinden randevunuzu kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Dilerseniz aşı uygulaması ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik aşı kartının çıktısını alıp saklayabilirsiniz.
  • Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecektir.

KORONAVİRÜS AŞISI NEREDE YAPILIYOR? ÜCRETLİ Mİ?

"Koronavirüs aşısı nerede yapılıyor, ücretli mi? sorusu da en çok merak edilen sorular arasında. Bakanlık bu soruya şu yanıtı veriyor:

COVID-19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere aşılama aşılama hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Yaşlı bakımevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde kalanlar ile hizmet sunanlara Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince aşılama hizmeti verilecektir. Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılacaktır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır.

KORONAVİRÜS AŞISI OLMAK ZORUNLU MU?

Koronavirüs aşısı olmak zorunlu mu? Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında bu konuyla ilgili şu bilgilenderme var:

Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat imkanı
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
Sinirliyken Oyun Oynamak, Rahatken Oynamaktan Çok Farklıymış
2021'de COVID-19 Biter mi? Bu Sağlayacak Toplum Bağışıklığı Nedir?
Sony, CES 2021'de Cognitive Processor XR İşlemcili TV'lerini Tanıttı
Samsung Galaxy S21+ 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Haberimizde
Samsung'un Yeni Kulak İçi Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds Pro Tanıtıldı

 

 