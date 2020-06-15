Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte Bakanlık rehberindeki belirtiler

Türkiye ve dünya koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ediyor. Türkiye'de 14 Haziran itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 178 bin 239 oldu. Peki, koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberine göre koronavirüs belirtileri: