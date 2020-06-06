Koronavirüs, Bulaşan Bir Kediden Diğer Kedilere Geçer mi? İşte İlginç Sonuç

Koronavirüs, bulaştığı bir kediden diğer kedilere geçer mi? Araştırmacılar bu sorunun yanıtını aradı. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcı...

  • Levent Öztürk
Kediden kediye Koronavirüs geçer mi?

Yeni bir araştırmanın doğruladığına göre, SARS-CoV-2 Koronavirüs taşıyan kediler hastalığın hiçbir semptomunu göstermeseler de, virüsü diğer kedilere bulaştırabiliyor. Daha önceki raporlar insanlardan evcil hayvanlara SARS-CoV-2 virüsünün bulaşmasının mümkün olabileceğini gösteriyordu ve Belçika'daki bir kedi, bilinen ilk vaka olmuştu. Bu ilk vakanın ardından New York hayvanat bahçesindeki çeşitli kaplanlar ve büyük kediler de virüs için pozitif test sonucu vermişlerdi.

Virüsün kediler arasında bulaşıp bulaşmadığını incelemek için Amerikalı ve Japon araştırmacılar, bir insandan alınan virüs örneğini, üç kedi arasındaki bir kediye uyguladı. Bir gün sonra alınan örneklerde hayvanlardan ikisinde virüs gözüküyordu. Üç gün içerisinde ise tüm kedilerde virüs görüldü. Dördüncü, virüs taşımayan bir kedi diğer üç kedinin yanına yerleştirildi ve iki gün içerisinde bu kedi de de virüs tespit edildi. Kediler altı güne kadar virüsü taşımaya devam ettiler ancak virüs ölümcül değildi ve kedilerde semptomlar gözükmüyordu. Her kedi başarılı bir şekilde virüsten kurtuldu.

Yine de araştırmacılar, henüz kedilerden insanlara virüsün bulaşmasına dair bir kanıt görülmediğini ve kedilerin insanlara geri virüs bulaştırdığı hiçbir kayıtlı vakanın olmadığını belirtiyorlar. Uzmanlar, kedilere insanlardan Covid-19 bulaşması ihtimalinin ise, çok daha muhtemel olduğunu söylüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 12 Haziran 2020 aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Gözler La Casa De Papel 5. sezonda!
5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
4 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
Masaüstünüz için Birbirinden Güzel Duvar Kağıtları!
Samsung ve Google'dan Galaxy Z Flip ve Yeni Telefonlar İçin Düzenleme!
İşte Tayvan'ın Yeni Tanıtılan Akıllı Makine Çözümleri!
Linux'tan Heyecanlandıran Başarı, Windows 10'dan Geri Dönüş Sinyali
WhatsApp'a Büyük Yenilik: Çoklu Cihaz Desteği Geliyor

 

 