Koronavirüs, Bulaşan Bir Kediden Diğer Kedilere Geçer mi? İşte İlginç Sonuç

Yeni bir araştırmanın doğruladığına göre, SARS-CoV-2 Koronavirüs taşıyan kediler hastalığın hiçbir semptomunu göstermeseler de, virüsü diğer kedilere bulaştırabiliyor. Daha önceki raporlar insanlardan evcil hayvanlara SARS-CoV-2 virüsünün bulaşmasının mümkün olabileceğini gösteriyordu ve Belçika'daki bir kedi, bilinen ilk vaka olmuştu. Bu ilk vakanın ardından New York hayvanat bahçesindeki çeşitli kaplanlar ve büyük kediler de virüs için pozitif test sonucu vermişlerdi.
Virüsün kediler arasında bulaşıp bulaşmadığını incelemek için Amerikalı ve Japon araştırmacılar, bir insandan alınan virüs örneğini, üç kedi arasındaki bir kediye uyguladı. Bir gün sonra alınan örneklerde hayvanlardan ikisinde virüs gözüküyordu. Üç gün içerisinde ise tüm kedilerde virüs görüldü. Dördüncü, virüs taşımayan bir kedi diğer üç kedinin yanına yerleştirildi ve iki gün içerisinde bu kedi de de virüs tespit edildi. Kediler altı güne kadar virüsü taşımaya devam ettiler ancak virüs ölümcül değildi ve kedilerde semptomlar gözükmüyordu. Her kedi başarılı bir şekilde virüsten kurtuldu.
Yine de araştırmacılar, henüz kedilerden insanlara virüsün bulaşmasına dair bir kanıt görülmediğini ve kedilerin insanlara geri virüs bulaştırdığı hiçbir kayıtlı vakanın olmadığını belirtiyorlar. Uzmanlar, kedilere insanlardan Covid-19 bulaşması ihtimalinin ise, çok daha muhtemel olduğunu söylüyor.
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