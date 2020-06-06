Koronavirüs, Bulaşan Bir Kediden Diğer Kedilere Geçer mi? İşte İlginç Sonuç

Koronavirüs, bulaştığı bir kediden diğer kedilere geçer mi? Araştırmacılar bu sorunun yanıtını aradı. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcı...