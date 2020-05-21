Koronavirüs Bulaştıran Tükürük Zerreleri Rüzgarla 6 Metreye Kadar Gidebilir

Koronavirüs gibi çok bulaşıcı virüsleri yayan tükürük zerreleriyle ilgili yeni bir modelleme, doğru şartlarda 6 metreye kadar gidebildiklerini söylüyor.

  • Zeynel A. Öztürk
Tükürük Rüzgarla 6 Metreye Kadar Gidebilir

Fizikçilerin yeni modellerine göre tükürük, öksürdüğünüzde hafif bir esintinin de yardımıyla, 5 saniye içinde 6 metreye kadar seyahat edebiliyor.

Özellikle COVID-19 salgınıyla ilgili havadan iletim konusunda birçok bilinmeyen nokta var. Bu nedenle salgınla ilgili bulgulara dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Bunu göz önünde tutmak kaydıyla araştırmacılar, bazı hastalıklar için "fiziksel mesafeniz 2 metre olsun" uyarılarının yetersiz olabileceğini düşünüyorlar.

Physics of Fluids (Akışkanların Fiziği) dergisinde yayınlanan makaleye göre araştırmacılar, basınç, sıvı hızı, sıcaklık, damlacık kütlesi ve damlacık konumu gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak 1.008 tükürük damlacığının seyahatini simüle eden  bir bilgisayar modelini çalıştırdılar. Bunun sonucunda bir öksürüğün, 4km/saat hızında hafif bir rüzgarla 6 metreye kadar tükürük fırlatabildiği ortaya çıktı. Rüzgar daha sert olduğunda, örneğin 15km/saatle estiğinde bazı parçacıklar, 6 metreye ulaşabildi ancak geriye kalanı etrafa dağıldı.

Kıbrıs Lefkoşa Üniversitesi'nden araştırmanın yazarı profesör Dimitris Drikakis, zerreciklerin açık havada 2 metreden daha uzun gidebildiğini, buna hem vatandaşlar, hem de kural koyucular tarafından dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte COVID-19'a neden olan korona virüsü SARS-Cov-2'de başka faktörleri de hesaba katmak gerekiyor. Öncelikle bilgisayar modellerinde çevresel faktörlerin tam olarak yer almadığını belirtmekte fayda var. Daha da önemlisi modelleme, tükürük zerrelerinin havadaki seyahatini değerlendirirken virüsün bu sırada ne kadar canlı kaldığına bakmıyor. Hasta bir insandan öksürükle çıkan zerreciklerdeki "virüs yükünün" 6 metrede hangi yoğunlukta olduğu ve bulaşmaya neden olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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