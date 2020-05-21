Koronavirüs Bulaştıran Tükürük Zerreleri Rüzgarla 6 Metreye Kadar Gidebilir

Koronavirüs gibi çok bulaşıcı virüsleri yayan tükürük zerreleriyle ilgili yeni bir modelleme, doğru şartlarda 6 metreye kadar gidebildiklerini söylüyor.