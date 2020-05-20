Koronavirüs, En Çok Kimleri Öldürüyor? Açıklandı...

Geniş kapsamlı bir araştırma, Asya ve siyah etnik kökenli kişilerin Covid-19'a yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Henüz doğruluğu gözden geçirilmeyen araştırmanın bulguları, medRxiv'de yayınlandı. İngiltere'de 17,4 milyon yetişkinin hasta kayıtlarında (nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı) incelemeler yapıldı. Toplamda 5.683 ölümün Covid-19 ile ilgili olduğu tespit edilirken, yaş ve cinsiyetle ilgili ayarlamalar yapıldıktan sonra hastalığın "60 yaşından büyük erkeklerle güçlü bağlarının bulunduğu" belirlendi. Araştırma, Kafkasyalıların aksine siyahi ve Asya kökenlilerin ölüm riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor.
Bu bölgelerdeki yüksek ölüm oranının nedeni, diyabet veya kalp hastalığının daha yüksek olması olabilir. Yoksul bir geçmişi olan, yeterli sağlık hizmeti alamayan veya diğer sosyoekonomik sıkıntılar içinde yaşayan kişilerin de Covid-19 bağlantılı ölüm riskini artırdığı vurgulandı.
Araştırmanın sonuçları, erkeklerin, yaşlıların ve şiddetli astım hastalığı yaşayanların Covid-19 kaynaklı ölüm riskinin daha yüksek olduğunu doğruladı. Araştırmacılar, yaptıkları araştırmaların şimdiye kadar tüm dünyada yapılan en geniş çaplı Covid-19 risk faktörü araştırması olduğunu eklediler.
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