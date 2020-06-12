Koronavirüs günlerinde tatil seçenekleri: Tatile nereye gidilebilir?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle herkes aylarca evinden çıkamaz hale geldi ve pek çok kişi tatil yapmayı çok özledi. Peki Koronavirüs pandemisi devam ederken nereye tatile gidilebilir?