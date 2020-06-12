Koronavirüs günlerinde tatil seçenekleri: Tatile nereye gidilebilir?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle herkes aylarca evinden çıkamaz hale geldi ve pek çok kişi tatil yapmayı çok özledi. Peki Koronavirüs pandemisi devam ederken nereye tatile gidilebilir?

Koronavirüs zamanında tatile nereye gitmeli?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle herkes tatil hayalleri kuruyor. Pek çok kişi evinden bile çıkamadığı pandemi günlerinde geçmişteki tatillerinin fotoğraflarına baktı. Peki koronavirüs devam ederken nerede tatil yapılabilir ?

Korona Günlerinde Uzmanlardan Tatil Önerileri

İstanbul Life'ın Haziran sayısında konunun uzmanı gezgin ve gazeteciler izole tatil rotası önerilerini paylaştı. Alternatif tatil önerilerini ve "Korona günlerinde nerede tatil yapılabilir?" sorusunun yanıtını İstanbul Life dergisinin bu aya özel ücretsiz ve dijital sayısından görebilirsiniz. 

İşte kalabalıktan uzak, her biri doğa cenneti birbirinden farklı tatil rotası önerileri:  https://bit.ly/3hlO9Jm

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