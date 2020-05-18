Koronavirüs Günlerine Animal Crossing: New Horizons ve Oyunlar Damga Vurdu

Koronavirüs'ün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla Dünya genelinde sosyal mesafe önlemleri ve katı karantina kuralları uygulandı; yumuşamalara rağmen halen de uygulanıyor. Pek çok kişinin evlerinden neredeyse çıkmamaları anlamına gelen bu önlemler ile yeni hobiler deneyen veya uzun zamandır bekleyen ev projelerini tamamlayan kişilerin oldukça çok olduğu söylenebilir. Milyonlarca kişi de, kendilerini video oyunlarına vermiş durumda.
Bu süreç içerisinde Fortnite: Battle Royale ve Call of Duty Warzone gibi online savaş oyunları neredeyse daha önce görülmemiş oyuncu sayılarına ulaştı ve Nintendo'nun Animal Crossing: New Horizons oyunu gibi oyunlar da rekor satışlara imza attı. Telefonlara yapılan indirmelerde ise harcamaların arttığı görülüyor. Ayrıca Twitch.tv akış sitesi üzerinde başkalarının oyun oynamasını izleyerek de toplam 10 milyon saat daha harcanıyor.
Bunun büyük bir kısmının, firmaların son on yıldır oyunlarına daha fazla sosyal özellikler eklenmesi ile desteklendiği söylenebilir. Firmalar, insanları internet üzerinden beraber oynamaya, oyunlarını Twitch ve YouTube ile paylaşmaya ve oyunları, dijital bir toplanma noktası olarak kullanmaya teşvik ediyorlar ve hatta oyun içi konserler bile düzenleniyor.
Hükumetlerin Koronavirüs'ün yayılmasını yavaşlatmak için şehirleri, bölgeleri ve ülkeleri karantina altına alması ile beraber, bu dijital sosyal merkezler de tercih edilen yeni ortam olarak öne çıkıyor.
Wedbush Securities medya analisti Michael Pachter'in söylediği üzere "insanlar evde de olsa dışarıda da olsa yemek yemeye ve kendilerini eğlendirmeye devam edecekler. Restoranları kaybetmenin evde yemek pişirmek anlamına geldiği gibi, sinemaların ve spor etkinliklerinin kaybı da daha fazla insanın Netflix'e ve oyunlara dönmesi anlamına geliyor."
Korona Günlerinin Yıldızı: Animal Crossing: New Horizons
Nintendo'nun Animal Crossing: New Horizons oyununun yayım tarihi, küresel krizin ortasına denk geldi ve insanlar, bu dönemi atlatmak için oyunu kullanıyor gibi gözüküyorlar. Bu oyunda dijital bir adayı keşfederek, "mükemmel vahanızı" kuruyorsunuz ve bir müze, karakteriniz için dijital bir giysi mağazası ve arkadaşlarınızla buluşmak için bir kamp alanı gibi seçenekleriniz bulunuyor.
Bu oyunun, heyecanlı aksiyonları ve epik hikayeleri ile diğer büyük oyunlardan oldukça farklı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunun yerine insanlar, Animal Crossing'i doğum günlerini kutlamak, dijital randevulara gitmek ve hatta gerçek Dünya'daki sürümleri iptal edilen evlilik seremonileri için kullandıklarını söylüyorlar. Endüstriyi takip eden GfK'nin söylediğine göre Birleşik Krallık'ta, 2013 yılındaki serinin bir önceki oyunu olan Animal Crossing: New Leaf'e göre en az üç buçuk kat daha fazla satış gerçekleşti. Ayrıca marka Japonya'da da yeni satış rekorları kırdı ve Famitsu, oyunun en azından son dört yılın en çok satan yeni Nintendo oyunu olduğunu söyledi.
Ayrıca, StreamElements tarafından toplanan verilerde görünene göre, oyun başında geçirilmeyen zaman da diğer insanların oyunlarını izleyerek geçiriliyor. Amazon'un oyun izleme akış hizmeti Twitch.tv'de günlük izleme miktarı geçtiğimiz dönem içerisinde %31 artmış durumda.
Bu artışların oyun endüstrisi için kalıcı bir büyüme ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını ise zaman gösterecek.
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