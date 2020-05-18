Koronavirüs Günlerine Animal Crossing: New Horizons ve Oyunlar Damga Vurdu

Koronavirüs pek çok endüstriyi negatif olarak etkilese de, oyun endüstrisinde satışlar patladı. Dönemin yıldızı ise, Nintendo'nun Animal Crossing: New Horizons'ı oldu.