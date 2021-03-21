Koronavirüs haritası: Ankara, İstanbul, İzmir'de dikkat çeken değişim

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en fazla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da düştü. Koronavirüs vakasının önceki hafta göre en fazla arttığı iller ise Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu.
Haritaya göre 100 bin kişide en fazla vaka Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'da görüldü. İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, İzmir'de 78,57'den 111,41'e, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.
En az vaka görülen iller ise Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa.
Vaka sayısının bir önceki haftaya göre düştüğü sadece 11 il bulunuyor: Bu iller şöyle: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Osmaniye, Mardin ve Afyonkarahisar.
3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NASIL?
3 büyükşehirde ise artış trendi devam ediyor.
İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya göre 178,25'ten 251,12'ye, İzmir'de 78,57'den 111,41'e, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.
Üç büyükşehirde daha önce açıklanan rakamlar şöyleydi:
20-26 Şubat Haftası
Ankara 39,84 – İstanbul 89,90 – İzmir 53,42
27 Şubat-5 Mart Haftası
Ankara 54,83 – İstanbul 111,57 – İzmir 66,47
6 Mart-12 Mart Haftası
Ankara 68,53 – İstanbul 178,25 – İzmir 78,57
13 Mart -19 Mart Haftası
Ankara 107,99 - İstanbul 251,12 - İzmir 111,41
İşte illere göre sıralama:
|
Samsun
|
508,97
|
Giresun
|
356,35
|
Sinop
|
309,06
|
Balıkesir
|
288,16
|
Yalova
|
275,31
|
Ordu
|
258,87
|
Kilis
|
258,42
|
Konya
|
252,18
|
İstanbul
|
251,12
|
Tokat
|
248,72
|
Trabzon
|
246,95
|
Edirne
|
219,49
|
Aksaray
|
214,42
|
Çanakkale
|
202,75
|
Rize
|
202,41
|
Osmaniye
|
198,52
|
Kastamonu
|
197,41
|
Kayseri
|
196,07
|
Amasya
|
194,04
|
Kocaeli
|
176,39
|
Adıyaman
|
169,81
|
Tekirdağ
|
168,26
|
Kırklareli
|
155,09
|
Malatya
|
140,54
|
Çorum
|
138,65
|
Sakarya
|
124,49
|
Erzincan
|
124,13
|
Çankırı
|
122,64
|
Antalya
|
119,18
|
Eskişehir
|
116,56
|
Bilecik
|
114,30
|
Artvin
|
113,86
|
İzmir
|
111,41
|
Kütahya
|
111,33
|
Ankara
|
107,99
|
Iğdır
|
107,30
|
Gümüşhane
|
105,15
|
Niğde
|
104,40
|
Bolu
|
100,38
|
Bursa
|
97,14
|
Düzce
|
95,28
|
Yozgat
|
92,82
|
Muğla
|
92,33
|
Karaman
|
89,44
|
Gaziantep
|
87,33
|
Ardahan
|
86,31
|
Karabük
|
84,15
|
Zonguldak
|
81,02
|
Mersin
|
80,70
|
Elazığ
|
80,11
|
Nevşehir
|
79,35
|
Bartın
|
76,89
|
Isparta
|
74,49
|
Bayburt
|
74,47
|
Kırıkkale
|
73,91
|
Erzurum
|
72,40
|
Burdur
|
72,26
|
Aydın
|
69,07
|
Kahramanmaraş
|
67,37
|
Manisa
|
64,66
|
Tunceli
|
63,52
|
Hatay
|
61,77
|
Adana
|
61,58
|
Kırşehir
|
61,31
|
Sivas
|
55,83
|
Denizli
|
49,38
|
Bingöl
|
47,56
|
Afyon
|
47,36
|
Ağrı
|
41,46
|
Kars
|
30,53
|
Batman
|
28,54
|
Van
|
27,41
|
Bitlis
|
23,08
|
Muş
|
21,16
|
Uşak
|
19,49
|
Diyarbakır
|
18,78
|
Şanlıurfa
|
18,30
|
Mardin
|
17,08
|
Hakkari
|
15,69
|
Siirt
|
14,20
|
Şırnak
|
8,18
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