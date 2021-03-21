Koronavirüs haritası: Ankara, İstanbul, İzmir'de dikkat çeken değişim

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık koronavirüs vaka haritasına göre 70 ilde artış, 11 ilde ise düşüş var. Peki, üç büyükşehirde tablo nasıl? Haritaya yakından bakalım...