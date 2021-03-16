Koronavirüs haritası yenilendi: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Koronavirüs sürecinde illerdeki vaka sayıları da merak edilenler arasında. Özellikle kontrollü normalleşme sonrası illerdeki durum alınan kararlar için belirleyici oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu gece illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını gösteren son haritayı paylaştı.
- 6-12 Mart tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.
- Son haftanın verilerine göre 100 binde en fazla vaka sırasıyla Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.
- 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.
İŞTE İLLERE GÖRE SIRALAMA
|Samsun
|458,53
|Sinop
|345,56
|Giresun
|296,84
|Balıkesir
|257,60
|Kilis
|255,62
|Ordu
|248,62
|Tokat
|243,53
|Trabzon
|222,32
|Konya
|203,91
|Edirne
|200,36
|Yalova
|200,33
|Osmaniye
|198,89
|Rize
|188,18
|İstanbul
|178,25
|Aksaray
|173,52
|Amasya
|163,64
|Adıyaman
|154,63
|Çanakkale
|149,76
|Kayseri
|142,95
|Kocaeli
|138,39
|Gümüşhane
|137,61
|Kırklareli
|137,12
|Tekirdağ
|121,64
|Kastamonu
|118,23
|Artvin
|100,88
|Mersin
|96,75
|Antalya
|95,16
|Malatya
|92,66
|Sakarya
|90,15
|Niğde
|89,21
|Kırıkkale
|88,27
|Burdur
|86,49
|Kütahya
|85,14
|Düzce
|81,63
|Bilecik
|81,38
|Iğdır
|80,97
|Muğla
|80,24
|İzmir
|78,57
|Bursa
|78,47
|Zonguldak
|75,44
|Eskişehir
|74,59
|Ardahan
|73,83
|Çorum
|73,19
|Hatay
|69,43
|Ankara
|68,53
|Gaziantep
|67,44
|Bolu
|65,76
|Nevşehir
|64,60
|Adana
|63,00
|Bartın
|62,82
|Isparta
|61,09
|Aydın
|58,71
|Karaman
|56,88
|Kahramanmaraş
|56,50
|Tunceli
|53,93
|Erzincan
|53,75
|Bayburt
|51,28
|Manisa
|50,12
|Kırşehir
|47,73
|Afyon
|47,50
|Çankırı
|47,29
|Karabük
|47,21
|Yozgat
|46,05
|Erzurum
|45,63
|Sivas
|43,88
|Denizli
|41,50
|Elazığ
|29,59
|Muş
|27,24
|Bingöl
|25,20
|Kars
|24,92
|Ağrı
|22,22
|Van
|20,36
|Uşak
|19,22
|Diyarbakır
|17,83
|Mardin
|17,32
|Bitlis
|15,95
|Batman
|15,64
|Şanlıurfa
|15,41
|Hakkari
|7,84
|Şırnak
|4,46
|Siirt
|2,11
İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün. pic.twitter.com/8RYfnGSIJB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2021
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