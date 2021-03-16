Koronavirüs haritası yenilendi: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

6-12 Mart tarihleri arası her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısına ilişkin harita açıklandı. En çok ve en az koronavirüs vakası görülen iller son haritaya göre şöyle:

Koronavirüs haritası yenilendi: İşte son durum

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