Koronavirüs haritası yenilendi: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

6-12 Mart tarihleri arası her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısına ilişkin harita açıklandı. En çok ve en az koronavirüs vakası görülen iller son haritaya göre şöyle: