Koronavirüs İçin Bir Ücretsiz Eğitim Daha! Öğrencilerin Kullanması Ücretsiz

Avaya Spaces İş birliği Uygulaması Coronavirus salgınıyla mücadeleye katkı için ücretsiz sunuluyor. Sunulan çözüm; dünya çapında, kar amacı gütmeyen kuruluşların yanı sıra kolejler ve üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları için uzaktan işbirliğine olanak sağlıyor.