Koronavirüs İçin Geliştirilen Konum İzleme Uygulamaları Nasıl Çalışacak?

Salgının ardından Korona Virüsü'nün yayılmasını takip etmek için birçok uygulama geliştiriliyor. İşte bunların çalışma şekli, endişeler ve fazlası.