Koronavirüs ile Gelene Soru: Neden Yüzümüze Bu Kadar Fazla Dokunuyoruz?

COVID-19 ile birlikte yüzümüze ne kadar çok dokunduğumuzu fark ettik. Şimdi de bunun nedenini çözmeye çalışıyoruz. İşte bu konuda ortaya atılan en ilginç iddia.