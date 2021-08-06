Koronavirüs İptalleri Bitmiyor: Bir Dev Etkinlik Daha 2021'i Göremeyecek!

Merakla beklenen New York Otomobil Fuarı'nın 2021 ayağı iptal edildi. Organizatörler, devam eden Koronavirüs pandemisi nedeniyle yıllık bahar etkinliğini Ağustos'a ertelemişti ama şimdi bu da gerçek olmayacak. Ayrıca, COVID-19 delta varyantının neden olduğu artan sayıda hastane vakası ve giderek artan sıkı önlemler nedeniyle, ellerinin artık zorlandığını söylüyorlar.
Başkan Mark Schienberg, "121 yaşındaki New York Otomobil Fuarı'nın koruyucuları olarak, katılımcılar, ziyaretçiler ve diğer herkes dahil, herkes için güvenli bir ortam sağlamaya kararlıyız. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde ve özellikle son birkaç gün içinde koşullar değişti, bu da bizim ve müşterilerimizin beklediği yüksek standartta bir etkinlik oluşturmayı zorlaştırdı" diyor.
Bu iptalin, etkinlikte tanıtılması planlanan Jeep Grand Cherokee 4xe gibi araçlar için ne anlama geleceği belli değil. Organizatörler, etkinliğin 2022'de geri döneceğine "kesinlikle inandıklarını" söylüyorlar. Dahası, fuarın olağan bahar zaman diliminde yapılacağından emin gibi görünüyorlar.
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