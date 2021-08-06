Koronavirüs İptalleri Bitmiyor: Bir Dev Etkinlik Daha 2021'i Göremeyecek!

Yaklaşık 2 yıldır devam eden Koronavirüs iptalleri bitecek gibi görünmüyor. Şimdi de merakla beklenen New York Otomobil Fuarı'nın 2021 ayağının yapılmayacağı açıklandı!

New York Otomobil Fuarı 2021'i Göremeyecek

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