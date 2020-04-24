Koronavirüs Kavgası Büyüyor: ABD ve Çin Arasında Neler Oluyor?

Yeni bir rapor, Çinli bazı grupların ABD'de Koronavirüs salgını hakkında yalan bilgiler yaydığını ileri sürdü.

"Çinli Taraflar, ABD'de fitne çıkardı" İddiası

Yeni bir rapora göre Çin kaynaklı bazı taraflar, ABD'de yanlış COVID-19 bilgilerinin SMS ve sosyal medya üzerinde yayılması için girişimlerde bulundular. Amerikan istihbarat yetkililerine göre Çinli casuslar, ulusal çaptaki sokağa çıkma yasakları hakkındaki yanlış bilgileri güçlendirdiler.

Çinli saldırganların kullandığı taktikler arasında, Amerikan kullanıcılara hoş görünecek sahte sosyal medya hesapları oluşturmak var. New York Times'a göre bu taktikler, Rusya destekli "troll'lerin" (fitnecilerin) yöntemlerini hatırlatıyor. Mesajlarda başkan Donald Trump'un ülkeyi kapatmak üzere olduğu iddia ediliyor. Mesajın Pentagon, İç Güvenlik Bakanlığı, FBI veya CIA'deki bir dost tarafından gönderildiği iddia ediliyor.

Sahte mesajlar 15 Mart'ta yeterince ilgi çekmiş ve Ulusal Güvenlik Konseyi, Twitter'da "Ulusal #karantina ile ilgili dedikodular SAHTEDİR." paylaşımında bulunmuştu.

New York Times ile konuşan altı Amerikan yetkiliden ikisi, mesajların Çinli saldırganlar tarafından oluşturulmadığına, ancak mevcut mesajların güçlendirildiğine inanıyor.

İddialara cevap veren Çin dışişleri bakanlığı yetkilisi Zhao Lijian, yaptığı açıklamada "yapılan açıklamalar tamamen yersizdir ve yalanlamaya bile değmez," dedi.

Mesajların kaynağı neresi olursa olsun, yanlış ve kasıtlı olarak yayılan yalan bilgiler, toplum için önemli ve büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor.

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