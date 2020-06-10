Koronavirüs Kaynaklı Günlük Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

10 Haziran tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Geride bıraktığımız 24 saat içerisinde yapılan 36.521 yeni test sonucunda, 922 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, 17 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece, toplam vaka sayımız 173.036'ya, toplam can kaybı sayımız ise 4.746'ya ulaşmış oldu.