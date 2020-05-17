Koronavirüs Kaynaklı Vakalarının ve Can Kayıplarının Sayısı Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayılarında son durum açıklandı. Yapılan 35.369 yeni test sonucunda, 1.368 yeni vaka tespit edildi. 44 vatandaşımız daha, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayısı 149.435'e, toplam can kaybı sayısı ise 4.140'a ulaştı.