Koronavirüs Kaynaklı Yeni Vaka ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı yeni vaka ve can kayıpları açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 32.722 yeni test sonucunda 1.114 yeni COVID -19 vakası tespit edildi. Yine son 24 saatte 55 yeni can kaybı yaşandı. Bu sayılarla birlikte, toplam can kaybı sayısı 3.841'e, toplam vaka sayısı ise 139.771'e yükselmiş oldu.