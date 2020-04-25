Koronavirüs, Klima ile Etrafa Yayılıyor mu?

Covid-19'un insandan insana nasıl bulaştığına dair bir rapor, hastalığın bir restorandaki klima yardımıyla en az dokuz kişiye bulaşmış olabileceğini söylüyor.
Araştırmanın henüz tarafsız olarak doğrulanmadığını ve bahsedeceğimiz bazı eksiklikleri içerdiğini baştan söyleyelim. 24 Ocak 2020'de Çin şehri Guangzhou'daki bir restoranda en az 83 kişi oturarak yemek yedi. Penceresiz restoranda, salgının başladığı düşünülen Wuhan'dan dönen dört kişi (A ailesi) olduğu belirtiliyor.
Sonraki akşam üzeri, Wuhan'dan dönen kişilerden biri (kişi A1) ateş ve öksürük belirtileri göstermeye başladı ve hastaneye başvurdu. 5 Şubat'ta ise aynı gün öğleden sonra restoranda yemek yiyen A ailesinin dört üyesi ve yakın masalarda oturan iki ailenin bazı üyeleri dahil olmak üzere toplam dokuz kişi, Covid-19 hastalığına yakalandı.
Araştırmacılar, bu izole salgının içerideki havada bulunan solunum damlacıklarının klima yoluyla üflenmesinden kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor.
Guangzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırma, henüz son haline ulaşmış değil. Bunun yanında araştırma, aile üyelerinin hastalığı birbirlerine başka yerlerde (örneğin evde) bulaştırıp bulaştırmadığı konusunda bir şey söyleyemiyor. Klimadan alınan örneklerde de korona virüsüne rastlanmadığını söyleyelim.
Dolayısıyla araştırmanın ciddiye alınabilmesi için daha ayrıntılı araştırmaların yapılması gerekiyor gibi görünüyor.
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