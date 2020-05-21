Koronavirüs, Mahkemeleri de Değiştirdi; "Sanal Jüri" Dönemi Başladı

ABD Teksas vatandaşları için Koronavirüs salgını, jüri görevinden kurtulmak için yeterli olmadı. Collin County Bölge Mahkemesi, yetkililerin ilk sanal jüri davası olduğunu söyledikleri bir uygulamayı başlattı. Reuters'ın söylediğine göre bir günlük karar oturumu Zoom aracılığıyla gerçekleştirilecek ve jüri kararı YouTube üzerinden yayınlanacak.
Bu davanın formatından dolayı jüri üyeleri her iki tarafın savlarını dinleyecek ve bağlayıcı olmayan bir karara varacak. Daha sonra taraflar bir araya gelerek anlaşmaya varmaya çalışacak. Bu da vakayı sanal jüri denemesi için ideal seçenek yapıyor.
ABD Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi'nin söylediğine göre 39 eyalet ve Kolombiya Bölgesi, yargıçların davaları uzaktan dinlemelerini teşvik etti ancak jürileri de bu sisteme dahil etmek tamamen farklı bir durum gibi gözüküyor.
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