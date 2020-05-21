Koronavirüs, Mahkemeleri de Değiştirdi; "Sanal Jüri" Dönemi Başladı

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, her şeyi olduğu gibi, mahkemeleri de değiştirmeye başladı. Şimdi zaman, "sanal jüri" zamanı.

  • Levent Öztürk
Teksas'ta, sanal jüri denemesi yapılıyor

ABD Teksas vatandaşları için Koronavirüs salgını, jüri görevinden kurtulmak için yeterli olmadı. Collin County Bölge Mahkemesi, yetkililerin ilk sanal jüri davası olduğunu söyledikleri bir uygulamayı başlattı. Reuters'ın söylediğine göre bir günlük karar oturumu Zoom aracılığıyla gerçekleştirilecek ve jüri kararı YouTube üzerinden yayınlanacak.

Bu davanın formatından dolayı jüri üyeleri her iki tarafın savlarını dinleyecek ve bağlayıcı olmayan bir karara varacak. Daha sonra taraflar bir araya gelerek anlaşmaya varmaya çalışacak. Bu da vakayı sanal jüri denemesi için ideal seçenek yapıyor.

ABD Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi'nin söylediğine göre 39 eyalet ve Kolombiya Bölgesi, yargıçların davaları uzaktan dinlemelerini teşvik etti ancak jürileri de bu sisteme dahil etmek tamamen farklı bir durum gibi gözüküyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

iPhone dünyayı nasıl değiştirdi?

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
21 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, cep telefonu ve kulaklık
20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy A70 cep telefonu fırsatı
Netflix'ten yeni bilim kurgu dizisi "Snowpiercer" geliyor! Konusu nedir?
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Microsoft, Build 2020 Etkinliğinde Çok Sayıda Yeni Sürprizini Tanıttı
2021 Oscar Ödül Töreni Ertelenecek mi?
Bazı erkeklerin neden sadece sakalları kızıl olur?
Microsoft'tan Şaşırtıcı İtiraf: "Tarihin Yanlış Tarafındaydık"
Hacker'ların Hedefinde, Artık Süper Bilgisayarlar Var

 

 