Koronavirüs, Mahkemeleri de Değiştirdi; "Sanal Jüri" Dönemi Başladı

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, her şeyi olduğu gibi, mahkemeleri de değiştirmeye başladı. Şimdi zaman, "sanal jüri" zamanı.