Koronavirüs nedeniyle Altın Küre Ödülleri de ertelendi! İşte yeni tarih

Oscar ve BAFTA'nın iptal edilmesinin ardından şimdi de koronavirüs sebebiyle Altın Küre Ödülleri başka bir tarihe ertelendi. Sinema sektörünün en iyilerinin belirlendiği ödül töreni 28 Şubat'ta gerçekleşecek...