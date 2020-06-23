Koronavirüs nedeniyle Altın Küre Ödülleri de ertelendi! İşte yeni tarih

Geçtiğimiz günlerde 93. Oscar Ödülleri koronavirüs salgını sebebiyle iki ay ileri bir tarihe ertelenmiş, törenin 28 Şubat 2021'de yapılması beklenirken 25 Nisan 2021'de yapılacağı duyurulmuştu. Bir erteleme haberi de Altın Küre Ödüllerinden geldi.
Altın Küre Ödülleri, geleneksel olarak her sene Ocak ayının ilk pazar gecesi yapılıyordu, ancak bu sene salgın nedeniyle bir ay ertelendi.
ALTIN KÜRE (GOLDEN GLOBE) ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
2021 yılında düzenlenip, 2020 filmlerinin ve dizilerinin ödüllendirileceği Altın Küre Ödül Töreni, 93. Akademi Ödülleri'nden yaklaşık sekiz hafta önce, 28 Şubat'ta gerçekleşecek.
ALTIN KÜRE ÖDÜL TÖRENİ HAKKINDA
Altın Küre Ödülleri, her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri verilen ödüller film endüstrisi için verilen önemli ödüllerdendir. Ödüller özellikle 1996'tan sonra önem kazanmıştır, bunun nedeni de HFPA'nın NBC adlı televizyon kanalıyla yaptığı anlaşmadır. Oscar ve Grammy'den sonra üçüncü en çok izlenen ödül törenidir. Ödüller aynı zamanda film, dizi ya da aktris ve aktörler için iyi bir referans olarak kabul edilir. Ödüller, 86 film eleştirmenin oylarına göre verilir.
ALTIN KÜRE ÖDÜL KATEGORİLERİ
Sinema Ödülleri
En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Dram
En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi
En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü
Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Drama
Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi
Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Drama
Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi
Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü
Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü
En İyi Senaryo Altın Küre Ödülü
En İyi Yabancı Dilde Film Altın Küre Ödülü
En İyi Müzik Altın Küre Ödülü
En İyi Şarkı Altın Küre Ödülü
Altın Küre En İyi Animasyon Film Ödülü
Cecil B. DeMille Özel Ödülü
Televizyon Ödülleri
En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Drama
En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi
En İyi Minidizi veya Televizyon filmi Altın Küre Ödülü
TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama
TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi
TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama
TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi
Televizyonda En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi
Televizyonda En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi
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