Koronavirüs Nedeniyle Ertelenen The Batman İçin Nihayet Düğmeye Basıldı

Artık her şey resmileşti: Koronavirüs'ün kurbanlarından biri olan The Batman, beyaz perdeye geri geliyor. Peki çekimler ne zaman başlayacak; film ne zaman sinemalarda olacak?