Koronavirüs Nedeniyle Ertelenen The Batman İçin Nihayet Düğmeye Basıldı

Artık her şey resmileşti: Koronavirüs'ün kurbanlarından biri olan The Batman, beyaz perdeye geri geliyor. Peki çekimler ne zaman başlayacak; film ne zaman sinemalarda olacak?

  • Barış Terun
Batman, geri dönmeye hazır
Yeni Batman: Robert Pattinson

Kara Şövalye Batman, sinemaya geri dönüyor. The Batman filminde Batman rolünü Twilight serisi, Remember Me, Bel Ami, Cosmopolis, Maps to Stars ve The Life gibi yapımlardan tanıdığımız Robert Pattinson üstlenecek. 

Aslında The Batman'in çekimleri 2020 yılının Mart ayında başlamıştı. Sonrasında ise malum COVID-19 salgını patlak verdi. Salgın, sinema ve TV dünyasını derinden etkiledi. The Batman'in yanı sıra devasa bütçeli pek çok filmin yayın süreçleri tehlikeye girdi. Zira British Film Commission (The Witcher ve Fantastic Beasts and Where To Find Them 3'ün yıldızlarının ve yapımcılarının önemli kısmı İngilizlerden oluşuyor) ve Hollywood kısa süre öncesine kadar anlaşma sağlayamadı. Neyse ki, uzun müzakerelerin sonucunda anlaşma sağlanabildi.

Sonunda The Batman'in senaryosu tamamlandı ve İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilecek yapım için ön hazırlıklar yapıldı. Çekimler, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlayacak.

Gerçi hala belirsizliğini koruyan konular var: Hangi oyuncuların yakın çekimde bir araya gelecekleri, oyuncular ve yapımcılar arasındaki sosyal sınırların nasıl korunacağı, tüm ekibe ne sıklıkla test yapılacağı, bu test kitlerinin hangi tip olacağı (Antikoru saptayan Antikor testi ve Virüs proteinini saptayan PCR testlerinden bahsediyoruz, lakin bu kadar büyük bütçeli bir eser için kesinlikle her ikisi de yapılır diye düşünüyoruz) tartışılıyor.

Kısacası The Batman kesinlikle beyaz perde ile buluşacak. Ama 2021'de gösterime girmesi beklenen yapım için, 2022'yi beklemek zorundayız.

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