Koronavirüs nedeniyle rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

Çinli doktor Hu Weifeng'in koronavirüse yakalandıktan sonra karaciğer hasarı nedeniyle rengi değişmiş, koyulaşmıştı. Dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı doktor, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Rengi koyulaşan Çinli doktor hayatını kaybetti

Çin'de hastaları tedavi ederken Koronavirüs bulaşan iki doktorun cilt rengi gördükleri tedavi sonrasında değişmişti. Her ikisi de 42 yaşında olan Dr. Yi Fan ve Dr. Hu Weifeng, Wuhan Merkez Hastanesi'nde koronavirüs hastalarını tedavi ediyorlardı. Karaciğer hasarının neden olduğu değişim dünyayı şaşırtmıştı. Doktorlardan Hu Weifeng Koronavirüs'e yenik düşerek hayatını kaybetti.

doktor

Çinli Doktorların Ten Rengi Neden Değişti?

Çin devlet yayın organı CCTV'nin belirttiğine göre, doktorların ten rengi değişimi, karaciğerlerinin virüs yüzünden zarar görmesi sonucunda yaşanan hormonal dengesizlik sebebiyle yaşanmıştı.

Her iki doktoru da tedavi eden Dr. Li Shusheng, doktorların ciltlerinin tedavinin ilk aşamasında verilen bir tür ilaç sebebiyle karardığını belirterek, ayrıca ilacın yan etkilerinden birinin cilt renginin koyulaşması olduğunu söylemişti.

İlacın ne olduğu hakkında bilgi vermeyen Dr. Li Shusheng, doktorların karaciğerlerinin düzgün bir şekilde çalışmaya başladığında ten renklerinin de normale döneceğini belirtmişti.

5 Aydır Tedavi Görüyordu

Daily Mail'de yer alan habere göre, Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan doktor Hu Weifeng, 5 aydır tedavi görüyordu. Doktor Hu Weifeng'in cuma günü hayatını kaybettiği Çin Devlet Televizyonu tarafından bugün duyuruldu. Weifeng'in Kororonavirüsün sebep olduğu komplikasyonlar sebebiyle öldüğü açıklandı.

Ten rengi koyulaşan diğer doktor Yi Fan ise hastalığı yenerek sağlığına yeniden kavuştu.

çinli doktor

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