Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Bilim insanından çarpıcı açıklama

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 salgını devam ediyor. Bilim insanları virüsün seyrine göre değişen yorumlarda bulunuyor. Washington Üniversitesi hastalık uzmanı Chris Murray'den çarpıcı açıklamalar geldi.
Euronews'in haberine göre Murray, yakın zamana kadar, birkaç etkili aşının keşfinin, ülkelerin sürü bağışıklığına ulaşmalarına yardımcı olabileceği veya aşılama ve önceki enfeksiyon kombinasyonu yoluyla bulaşmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırabileceği konusunda umutluydu. Ancak mutasyonlu virüs görüşleri değiştirdi.
Murray: 'Verileri gördükten sonra uyuyamadım'
Seattle merkezli Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü Murray, verileri gördükten sonra "uyuyamadım" ifadelerini kullandı.
Reuters'ın salgını yakından takip eden veya etkisini azaltmak için çalışan 18 uzmanla yaptığı röportajlara göre bilim insanları arasında yeni bir fikir birliği ortaya çıkıyor.
Yeni verilere göre iyimser hava dağılıyor
Uzmanlar son haftalarda Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen yeni varyantlara ilişkin verilerin, bu iyimser havayı dağıttığından da söz ediyor. Onlar artık SARS-CoV-2'nin sadece endemik bir virüs olarak kalmayacağına, topluluklarda dolaşmaya devam edeceğine, aynı zamanda muhtemelen yıllarca önemli bir hastalık ve ölüm yüküne neden olacağına inanıyor.
Rekor hızda geliştirilen yeni aşılar, enfeksiyonun nedeni yeni varyantlar olsa bile, hastaneye yatışları ve ölümleri önlüyor gibi görünüyor. Birçok aşı geliştiricisi, varyantlara karşı yüksek düzeyde etkinliği koruyabilecek destek aşıları ve yeni aşılamalar üzerinde çalışıyor ve bağışıklık sisteminin virüsle savaşma yeteneği hakkında öğrenilecek çok şey olduğunu söylüyor.
Mutasyonlu virüs artmaya devam ederse gripten kötü sonuçlar doğurabilir
Murray, Güney Afrika varyantı veya benzer mutantlar hızla yayılmaya devam ederse, önümüzdeki kış hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarının sayısının gripten 4 kat daha fazla olabileceğini söyledi.
Öte yandan bilim insanları arasındaki düşünce farklılığı, salgının sona erme zamanıyla ilgili açıklamalarında daha temkinli olmalarını tetikledi.
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar ne diyor?
Pandeminin başlarında, önde gelen bilim insanları virüsün endemik hale gelebileceği ve "asla kaybolmayacağı" konusunda uyardılar. Bu kişilerin arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumlar programı başkanı Dr. Michael Ryan da vardı.
Reuters'ın görüştüğü bilim adamlarından en az birkaçı, bu sonuçların ardından bile aşıların virüsü yok etmesini beklemediklerini söyledi. Ancak birçok kişi de verilerin bilim camiasında, eğer dünya yeterince hızlı bir şekilde aşılanabilirse, Covid-19'u neredeyse tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olacağına dair umut uyandırdığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, salgının 2022 yılının başlarında biteceğini ve en kötü senaryonun geride kaldığını söyledi.
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