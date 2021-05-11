Koronavirüs salgını ne zaman biter? Sürü bağışıklığı nedir?

"Covid 19'a neden olan koronavirüs yayılmaya başladığında bu "novel" virüse karşı neredeyse kimsenin bağışıklığı yoktu. Haliyle virüs hiçbir dirençle karşılaşmadan çok büyük bir hızla yayılmaya başladı. İlk vakaların üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtiği ve hala tam kapanmalarla hayatımıza devam ettiğimiz bu dönemde haliyle insanlar artık daha yüksek sesle "ne zaman bitecek bu salgın" sorularını sormaya başladı. Bu sorunun bir cevabı var. Yeterince insan bağışıklık kazandığında bu virüsün etkisi ve pandemi şartları hafifleyecek. Peki, bu noktaya geleceğiz? Bu sorunun cevaplarından biri de ilk günden beri pek çok yerde duyduğumuz sürü bağışıklığı... Peki, sürü bağışıklığı nedir? O noktaya ne kadar yakınız?
Bir enfeksiyon hastalığı söz konusu olduğunda nüfusun çoğunluğu bu hastalığa karşı bağışıklığa sahip olduğunda bu nüfus bağışıklığı, diğer adı da sürü bağışıklığıdır.
Peki, sürü bağışıklığına nasıl ulaşılabilir? Hangi noktadayız? İşte detaylar:
Covid-19 Sürü Bağışıklığı | Popular Science TürkiyeCovid 19’a neden olan koronavirüs yayılmaya başladığında bu “novel” virüse karşı neredeyse kimsenin bağışıklığı yoktu. Haliyle virüs hiçbir dirençle karşılaşmadan çok büyük bir hızla yayılmaya başladı. İlk vakaların üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtiği ve hala tam kapanmalarla hayatımıza devam ettiğimiz bu dönemde haliyle insanlar artık daha yüksek sesle “ne zaman bitecek bu salgın” sorularını sormaya başladı.
Aslında bunun çok basit bir cevabı var. Yeterince insan bağışıklık kazandığında bu virüsün etkisi ve dolayısı ile pandemi şartları hafifleyecek. Ama o noktaya nasıl geleceğiz? Bunun cevaplarından biri de ilk günden beri birçok yerde duyduğumuz “sürü bağışıklığı”. Peki sürü bağışıklığı derken neden bahsediyoruz? O noktaya ne kadar yakınız? Gelin bakalım…
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