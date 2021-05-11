Koronavirüs salgını ne zaman biter? Sürü bağışıklığı nedir?

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyadaki etkisi devam ediyor. Peki, bu salgın ne zaman, nasıl bitebilir? Salgının en başından bu yana duyduğumuz 'sürü bağışıklığı' kavramı nedir? Popular Science Youtube kanalında bu sorulara yanıt arıyor: