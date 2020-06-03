Koronavirüs Salgınının Yıldız Uygulaması Zoom, Salgın Sırasında "Uçtu"

Koronavirüs salgının parlayan yıldızlarından biri olan video konfernas uygulaması Zoom'un, geride kalan sürede ne kadar büyüdüğü gözler önüne serildi.

  • Levent Öztürk
Zoom, .
ASSOCIATED PRESS

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemlerle çalışanların ofislerinden çıkarak evlerine kapanmaları, video konferanslar uygulamalarını bir anda öne çıkardı. Bu değişimden en fazla yararlanan firmalardan biri de, hiç kuşkusuz  Zoom oldu. Firma, 2020'nin ilk çeyreği için yaptığı gelir duyurusunda, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, 10'dan fazla çalışanı olan müşterilerinin sayısının %354 büyüyerek 265.400'e ulaştığını bildirdi.

Firmanın geliri de bu büyümeye uygun bir şekilde artarak 328,2 milyon dolara ulaştı ve bu da bir önceki yıla göre %169'luk artış anlamına geliyor.

Nisan 2020'de, Zoom görüşmelerine günlük 300 milyon bedava ve ücretli katılımcı katıldı. Bu sayının Aralık 2019'da 10 milyon olduğunu belirtmekte fayda var. Ocak ayının sonunda 100 milyar görüşme dakikasına ancak ulaşılırken, Nisan'ın sonunda ani bir artış ile bu süre 2 trilyon dakikayı geçti.

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