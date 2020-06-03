Koronavirüs Salgınının Yıldız Uygulaması Zoom, Salgın Sırasında "Uçtu"

Koronavirüs salgının parlayan yıldızlarından biri olan video konfernas uygulaması Zoom'un, geride kalan sürede ne kadar büyüdüğü gözler önüne serildi.

03 Haziran 2020 21:00

Levent Öztürk