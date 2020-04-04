Koronavirüs Sebebiyle Satışı Adeta Patlayan Ürünler

Koronavirüs salgını sebebiyle insanlar yalnızca makarna ve tuvalet kağıdıyla yetinmedi. İşte COVID-19 salgının başlaması ile birlikte satışı adeta patlayan diğer ürünler.