Koronavirüs Sebebiyle Satışı Adeta Patlayan Ürünler

Koronavirüs salgını sebebiyle şu sıralar dünya genelinde evden çalışma sistemi büyük ölçüde benimsenmiş durumda. COVID-19 salgını nedeniyle Avrupa'da, özellikle de İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya'da uzaktan çalışma büyük ölçüde hayata geçti ve yaşanan kayıplar da düşünüldüğünde, bir süre daha bu şartların aynı ölçüde ve hatta katlanarak devam edeceği öngörülüyor. Salgının insanları eve kapatması, alışveriş çılgınlığını tırmandırırken, bu yalnızca makarna ve tuvalet kağıdı stoklarını vurmuş değil. Teknoloji de bu telaştan nasibini almış durumda.
Şirketlerin çalışanları uzaktan çalışmaya yönlendirmesi neticesinde Avrupa'da telekonferans cihazlarının satışlarında da patlama yaşandı. İnsanlar uzaktan bağlantı kurabilmek için kulaklık, mikrofon ve kamera satın alımlarına yönelmesi, telekonferans cihazlarının satışlarında patlama yaşatırken, öte yandan akıllı ev cihazlarına da talep artmış durumda.
Resmi istatistiklere göre Avrupa'da, akıllı güvenlik, erişim kontrolü ve destekli yaşam cihazlarında satış oranları yüzde 85 oranında artmış durumda. Burada en büyük pay sahibi ise Fransa ve İspanya. Öte yandan masaüstü iş istasyonlarının satışlarında da yüzde 16'lık bir büyüme yaşanırken, UPS üniteleri ile katı hal sürücülerinin satışlarında da yüzde 15'lik bir büyüme söz konusu.
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