Koronavirüs, Sivrisinekten Bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ün, sivrisinekler ile yayılmayacağını daha önce söylemişti. Şimdi ise bir araştırma, bunu "kanıtladı"

20 Temmuz 2020 00:03