Koronavirüs, Sivrisinekten Bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ün, sivrisinekler ile yayılmayacağını daha önce söylemişti. Şimdi ise bir araştırma, bunu "kanıtladı"

Sivrisinek Koronavirüs'ü Bulaştırır mı?
Araştırma, Kansas Eyalet Üniversitesi Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü'nde yapıldıKansas Eyalet Üniversitesi

Korona virüsüyle ilgili yanlış bilgiler, halk içerisinde dolaşmaya ve yayılmaya devam ediyor. Endişelerden bir tanesi, sivrisineklerin hastalığı taşıyabileceği idi. Kansas Eyalet Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bunun söz konusu olmayacağını söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sivrisinek ısırığının virüsü yaymayacağını daha önce açıklamış, hatta bu bilgiyi Covid-19 ile ilgili "efsaneler" sayfasına dahil etmişti. DSÖ, sayfada şunları söylemişti: "Yeni koronavirüsün sivrisinekler ile bulaştığına dair bugüne kadar herhangi bir bilgi veya kanıt ortaya çıkmamıştır."

Araştırmacı Stephen Higgs, bu "teoriyi" destekleyen ilk veriyi sunmak istediklerini söyledi. Sonuçları Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmaya göre SARS-CoV-2 virüsü, "olağanüstü durumlarda bile sivrisineklerde çoğalamıyor" ve bu nedenle sivrisineklerden insanlara bulaşmıyor. Araştırmacılara göre sivrisinek, virüsün bulaştığı bir kişiden yola çıktığında bile virüs bulaşmıyor.

Sivrisinekler korona virüsünü yaymasa da, insanların yaydığından şüphe yok. Bu nedenle fiziksel mesafe, maske ve temizlik kurallarına özenle uymanızda fayda var.

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