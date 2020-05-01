Koronavirüs sonrası tatil için favori yerler nereler olabilir?

Koronavirüs sonrası Türkiye'de seyahat alışkanlıkları nasıl değişebilir? Tatil için favori yerler nereler olabilir? Seyahat yazarı Özlem Avcıoğlu Instagram'dan yanıtladı...

Koronavirüs sonrası tatil için favori yerler nerel

HELLO! Stories, Jolly Tur işbirliği ile Instagram yayınında seyahat yazarı ve gezgin Özlem Avcıoğlu'nun evine konuk oldu, koronavirüs pandemisinin seyahat alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceği masaya yatırıldı.

HELLO! Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen'in sorularını yanıtlayan Avcıoğlu'na göre evlerde kaldığımız bu süreçte en çok seyahati özledik.

Önümüzdeki sürecin seyahat trendlerini, seyahatte nelerin değişeceğini yorumlayan Avcıoğlu'na göre 'Seyahatin adı Eko Turizm' olacak... Eko Turizm için 3 öneri sunan Avcıoğlu, Türkiye ve dünyada her şey normale dönünce gözde haline gelebilecek favori destinasyonlarını da anlattı...

İnsanların belki ev, belki tekne kiralamaya da yönelebileceğini düşünen Avcıoğlu'nu anlatımıyla seyahatte oluşacak yeni trendler şöyle:

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Yurtiçi ve yurtdışı turlarıyla 34 yıldır turizme hizmet eden Jolly Tour ile birlikte seyahat yazarı ve gezgin Özlem Avcıoğlu'nun evine konuk olduk, ve ona pandemi sonrası seyahat alışkanlıklarımızın nasıl değişeceğini, nerelere seyahat edeceğimizi ve turizmin yeni normallerini konuştuk. Videomuzun sonunda ise kendisine 10 soruluk bir quiz yaptık, kaçına doğru cevap verdi dersiniz? #HelloXJolly #JollyTur #Jolly @jollytur @hellodergisi @ozlemavcioglu @meldanar13

HELLO! Türkiye (@hellodergisi)'in paylaştığı bir gönderi (30 Nis, 2020, 9:42öö PDT)

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