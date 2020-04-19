Koronavirüs Sürecinde Dişimiz Ağrırsa Ne Yapmalıyız?

Tüm dünyanın yeni koronavirüs salgını ile uğraştığı bu dönemde, diş tedavilerine devam etmeli miyiz? Dişimiz ağrırsa evde yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Hangi durumlarda diş hekimine danışmalıyız?