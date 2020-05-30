Koronavirüs Test Sayımız Arttı, Günlük Vaka Sayımız Azaldı

Türkiye'de görülen günlük Koronavirüs (COVID-19) vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayısı açıklandı.Geride kalan 24 saatte yapılan 39.230 yeni testin 983'ü pozitif sonuçlandı. Böylece bir kez daha, günlük vaka sayımız 1000'in altına inmiş oldu. Yine son 24 saatte, 26 vatandaşımız, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 163.103'e ulaşırken, toplam can kaybı sayımız 4.515 oldu.