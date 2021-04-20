Koronavirüs vaka sayısı en fazla artan ve azalan 5 il açıklandı

Dünya genelinde koronavirüs pandemisi ile mücadele devam ediyor. Koronavirüs verilerinin yer aldığı tablolar her gün açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri paylaştı.
Vaka Sayılarının En Fazla Arttığı İller
Bakan Koca'nın açıklamalarına göre haftalık vaka sayısının en fazla arttığı iller; Düzce, Zonguldak, Çanakkale, Yozgat ve Yalova oldu.
Vaka Sayılarının Azaldığı İller
Vaka sayısının en fazla azaldığı iller ise; Kırklareli, Samsun, Kilis, Osmaniye ve Adıyaman.
Bakan Koca, vaka sayısı artış hızının azaldığını belirtirken, vaka sayılarının da tedbirlerle azalacağını ifade etti.
"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak."
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak. pic.twitter.com/mMsHMT3JEi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2021
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