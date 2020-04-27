Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayılarında Türkiye'de Son Durum Açıklandı

Türkiye'deki yeni Koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları açıklandı: Son 24 saat içerisinde yapılan 20.143 yeni test sonucunda 2.131 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte yaşanan can kaybı sayısı 95 oldu. Böylece toplam can kaybı sayısı 2.900'e, toplam vaka sayısı 112.261'e yükselmiş oldu.