Koronavirüs Vakaları Artmaya Devam Ediyor (5 Eylül 2020 Son Durum)

Ülkemizde belirlenen Koronavirüs kaynaklı yeni vakaların ve can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde 99.497 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.673 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 oldu. Böylece, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 278.228'e, toplam can kaybı sayısı ise 6.620'ye ulaşmış oldu.