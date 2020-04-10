Koronavirüse karşı 31 ilde sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildi.

Koronavirüse karşı 31 ilde sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saat boyunca sokağa çıkmak yasak olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

YASAK HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

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