Koronavirüse karşı 31 ilde sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildi.