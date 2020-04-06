Koronavirüse Karşı El Yıkama Egzamaya Davetiye Çıkartıyor. Peki Ne Yapmalı?

Koronavirüsten (COVID-19) korunmak için en önemli tedbirin, el yıkamak olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak egzama gibi cilt rahatsızlığı olan kişilerde; eller sık sık yıkandıkça, kuruma ve çatlamalar meydana gelebilmektedir. Egzamalı kişilerin; bu kuruma ve çatlamalara engel olmaları gerektiğini söyleyen, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, açıkladı.