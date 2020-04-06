Koronavirüse yakalanan ünlüler kimler? İşte virüse yakalanan ünlü isimler

Çin'de başlayan ve bütün ülkeyi saran yeni tip Koronavirüs ünlülere de sıçradı. Siyasetten spora, eğlence dünyasından sanat camiasına birçok kişinin test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan ünlüleri sizler için derledik...