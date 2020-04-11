Koronavirüse yakalanan ve testi pozitif olan ünlü isimler kimler?

Çin'in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.Bir çok ülkede vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapılıyor. Ünlü isimlerden de Korona testi pozitif çıkanlar ve karantinaya alınanlar bulunuyor. Koronavirüs testleri pozitif olan arasında siyasetçilerden, spor camiasından ve Hollywood'dan isimler yer alıyor. Koronavirüse yakalanan ünlüleri sizler için araştırdık...
KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER
CANSIN ÇEKİLİ
"Mucize Doktor" ve "Çocuk" gibi ünlü dizilerde rol alan Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı.
SEMA SİPAHİOĞLU
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sema Sipahioğlu, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
PROF.DR. OĞUZ ÖZYARAL
64 yaşındaki mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın koronavirüs test sonuncu pozitif çıktı ve hastanede tedavi altına alındı.
DİLAN ÇITAK
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
JOHN TAYLOR
İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın beyni John Taylor corona virüse yakalandığını hatta hastalığı yendiğini açıkladı.
MARIANNE FAITHFULL
İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull'un, geçtiğimiz hafta pazartesi günü soğuk algınlığı şikayetleriyle gittiği hastanede corona virüse yakalandığı ortaya çıktı.
PINK
Ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson'ın iki hafta önce koronavirüse yakalandığını açıkladı.
ESRA BALAMİR
Şarkıcı Esra Balamir, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
ALEXINA GRAHAM
Victoria's Secret için yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz model Alexina Graham, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
JOHN PRINE
ABD'de country müziğin efsanevi isimlerinden John Prine'ın koronavirüse yakalandığı ve 5 gündür yoğun bakımda olduğu açıklandı. 73 yaşındaki Prine'ın solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.
LEVENT DÖRTER
Şarkıcı Levent Dörter'in corona virüsü testi pozitif çıktı.
RÜŞTÜ REÇBER
Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in corona virüs testi pozitif çıktı.
MATT HANCOCK
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
BORIS JOHNSON
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da corona virüsü tespit edildi.
PRENS CHARLES
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı duyuruldu.
FATİH TERİM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Terim sosyal medya hesabından "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" açıklamasını yaptı.
ABDURRAHİM ALBAYRAK
Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da koronavirüse yakalandığını öğrenildi. Karantinaya alınan çiftin tedavisi devam ediyor.
TOM HANKS VE EŞİ RITA WILSON
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Avustralya gezilerindeyken Corona Virüs testlerinden pozitif çıktıklarını duyurmuştu. Ancak ikiliden güzel haber geldi ve hastaneden taburcu olduklarını açıkladı.
SOPHIE GREGOIRE TRUDEAU
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
RUDY GOBERT
NBA oyuncusu Rudy Gobert'ın yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncu röportaj yaptığı mikrofonları elleyerek corona virüsü ile dalga geçmişti.
DANIELE RUGANI
Juventus F.C. futbol oyuncusu Daniele Rugani, Mart'ın ortasında Corona Virüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.
MIKEL ARTETA
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta,korona virüse yakalanan isimler arasında yerini aldı.
KRISTOFER HIVJU
Game of Thrones dizisinde "Tormund" karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Kristofer Hivju, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
NADINE DORRIES
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in, yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.
IDRIS ELBA
47 yaşındaki Britanyalı ünlü oyuncu, müzisyen Idris Elba, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve kendini karantina aldığını açıkladı.
HUDSON- ODOI
Chelsea, futbolcularından Callum Hudson-Odoi'nin de corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
KEVIN DURANT
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Kevin Durant, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
PAOLO MALDINI VE OĞLU DANIEL MALDINI
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'nin corona virüs testi pozitif çıktı.
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