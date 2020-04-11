Koronavirüse yakalanan ve testi pozitif olan ünlü isimler kimler?

Çin'de başlayan ve bütün ülkeyi saran yeni tip Koronavirüs ünlülere de sıçradı. Siyasetten spora, eğlence dünyasından sanat camiasına birçok kişinin test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan ünlüleri sizler için derledik...