Koronavirüste il il son durum ne? İşte illerden dikkat çeken rakamlar

Koronavirüste son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün koronavirüs salgınına ilişkin Türkiye'de ortaya çıkan bazı rakamları paylaştı, bazı illerden örnekler vererek il il son durumu anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiler şöyle:
- Nisan ayı başında günlük entübe edilen yeni hasta sayısı 130 civarındayken bu sayının Haziran başında 18'e kadar düştü. Benzer şekilde yoğun bakıma giren hasta sayısı da 330 civarından 34'e geriledi.
- Vefat eden vatandaşların yüzde 91,2'si "risk grubu"nda tanımlanan kişilerden oluştu.
- Salgın boyunca vefat edenlerin içinde 60 yaş üzeri ve en az bir alt hastalığı olanların oranının yüzde 71,70.
- 60 yaşından küçük ve herhangi bir alt hastalığı bulunmadığı halde hayatını kaybedenler vefat edenlerin yüzde 4,26'sını oluşturdu.
İL İL SON DURUM?
- Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane.
- En düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis.
- Burada dikkatinizi bazı illerimize çekmek isterim. Son bir ayda Ankara'da, günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.
- Son bir ayda İstanbul'da, günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Son güne baktığımızda bu sayı 700'leri geçmekte.
- Son bir ayda İzmir'de, günlük ortalama vaka sayısı 32, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38, son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.
BURSA'DA BİR ARTIŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ
- Son bir ayda Bursa'da, günlük ortalama vaka sayısı 64, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84, son 3 günde ortalama vaka sayısı 93. Son gün 100'e kadar çıkmış oldu. Bursa'da giderek bir artış olduğunu görüyoruz.
KOCAELİ, KONYA, KAYSERİ'DE SON DURUM
- Son bir ayda Kocaeli'de, günlük ortalama vaka sayısı 78, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91, son 3 günde ortalama vaka sayısının 113.
- Son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısı 41, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısının 73, son 3 günde ortalama vaka sayısının 88 kişi. Son günde Konya'da vaka sayısı 100'e yaklaştı.
- Son bir ayda Kayseri'de, günlük ortalama vaka sayısı 14, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25, son üç günde ortalama vaka sayısı 28. Daha kontrollü.
DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, VAN'DA SON DURUM
- Son bir ayda Diyarbakır'da, günlük ortalama vaka sayısı 58, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81, son 3 günde ortalama vaka sayısı 87. Son gün 100'lere yaklaştı.
- Son bir ayda Şanlıurfa'da, günlük ortalama vaka sayısı 25, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42, son 3 günde ortalama vaka sayısı 43. Daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz.
- Son bir ayda Van'da günlük ortalama vaka sayısı 7, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 14. Yani daha kontrollü denilebilir. İl Hıfzıssıhha Kurullarımız durumu dikkatle takip etmektedir.
- Her ildeki duruma göre bu kurullarımız yetkilerini kullanarak tedbirler alacaktır. Artık Kovid-19'u daha yakından tanıyoruz. Mücadelede, tanıda, takipte, tedavide daha donanımlı daha tecrübeli olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz, bize düşen görevi bütün gücümüzle yapma gayreti içindeyiz. Bunu gördüğünüze, buna inandığınıza eminim.
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