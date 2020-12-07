Koronavirüste karantina süresi değişti! Sağlık Bakanlığı Duyurdu

Koronavirüs pandemisi süresince alınan tedbirler kapsamında, Covid-19 tanısı koyulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 14 gün olarak belirlenmişti. Karantina süresinde yeni bir değişiklik yaşandı.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bilimsel çalışmalar sonucunda Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) tarafından gün sayısının yeniden güncellendiği ifade edildi. Bu güncellemeler Türkiye tarafından anlık takip edilerek rehberlere entegre ediliyor.
"Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon" konulu rehberde yapılan güncellemeler şu şekilde:
14 Günlük Karantina Süresi 10 Güne Düşürüldü
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların daha önce 14 gün olan karantina süresi 10 güne düşürüldü.
"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın 10. günün sonunda biter ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder.
Karantina 7. Gün Sonunda da Sonlandırılabilir
Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.
PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.
8. Günde İşe Geri Dönüş Sağlanabilir
Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakımevleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar gibi toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder.
4 Metrekareye 1 Kişi Çalışılacak Alanlar Düzenlenmeli
Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir."
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