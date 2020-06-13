Koronavirüsten asırlar önce: Fark edilmeyen 'düşman' gemilerle taşındı

Dünyanın aylardır bir numaralı gündem maddesi koronavirüs pandemisi. Salgın hala devam ediyor. Peki, asırlar önce ilk pandemi Akdeniz'e, İstanbul'a nasıl ulaştı? İşte ilk pandeminin öyküsü: