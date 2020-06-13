Koronavirüsten asırlar önce: Fark edilmeyen 'düşman' gemilerle taşındı

Dünyanın aylardır bir numaralı gündem maddesi koronavirüs pandemisi. Salgın hala devam ediyor. Peki, asırlar önce ilk pandemi Akdeniz'e, İstanbul'a nasıl ulaştı? İşte ilk pandeminin öyküsü:

Asırlar önceki ilk pandemi: Fark edilmeyen 'düşman

Asırlar önce küresel çaptaki ilk pandemi gemiler vasıtasıyla Akdeniz'e ve hemen ardından İstanbul'a ulaştı. Gemilerle gelen bu yıkım tarihin seyrinde önemli kırılmalara yol açtı.

Mehmet Bezdan'ın Yacht Türkiye'deki yazısı şöyle devam ediyor:

"...Altıncı yüzyıla gelindiğinde Konstantinopolis 500 bin nüfusu ile oldukça büyük bir çekim merkeziydi. Dolaysıyla da bu muazzam kentin en büyük problemlerinden biri yeterli gıda maddesinin temin edilmesiydi. Bu denli büyük nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için başta Mısır olmak üzere birçok noktadan gemilerle tahıl taşındı. Fakat pervasızca büyüyen ve hızlanan ticaret bilinmeyen bir düşmanı şehrin içine kadar taşıyacaktı. Bu düşman güçlü silahları ve ordusu olan bir devlet değil; dünya tarihinin gördüğü ilk küresel pandemi olan vebadır. 

JUSTINIANUS VEBA SALGINI

Bu öylesine bir davetti ki, bu defa düşman silahlara ya da ahşaptan yapılmış bir ata ihtiyacı olmadan şehrin surlarını rahatça aştı. Ahşap bir at yerine ahşap gemilerle kolayca şehri ele geçirmişti. Karadan yapılan ticaretin hacmi göz önüne alındığında hastalıkları taşıma ihtimali oldukça zayıftır.

Bu nedenle küresel çaptaki ilk pandemi gemiler vasıtasıyla taşındı. Veba ilk olarak Çin'de ortaya çıktı ve bir süre sonra da Mısır'a ulaştı. Tarihler M.S. 541'i gösterdiğinde İskenderiye'deki salgın büyüdü ve bir yıl sonra 542'de tahıl yüklü gemilerle Konstantinopolis'e ulaştı. Tarihe "Justinianus Veba Salgını" olarak geçen pandemi, Bizans İmparatorluğu'nu ve Akdeniz'deki neredeyse tüm liman şehirlerini ciddi ölçüde etkiledi. Sosyal yapıyı, ekonomiyi, siyasi kararları değiştirdi ve tarihin seyrinde önemli kırılmalara neden oldu.  

FARELER ÜZERİNDE BİR BÖCEKLE...

Farelerin üzerinde bir böcekle taşınan salgın tahıl ve çeşitli ürünlerin yüklü olduğu gemilerle bir sonraki durağa ulaşıyor; bir limandan diğerine taşınıyordu. İnsanı ısırarak veba mikrobunu bulaştıran böcekler çok kısa bir sürede salgının Konstantinopolis'te yayılmasına neden oldu.

YAZININ DEVAMI YACHT TÜRKİYE'DE

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